ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا بوفيات كورونا لم تشهده منذ بداية الجائحة

وطن: سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة في يوم واحد، حيث رصد معهد "روبرت كوخ" 1051 حالة وفاة خلال اليوم وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة.

وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 ديسمبر الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

المصدر: RT