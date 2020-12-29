17 اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية

وطن: أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في لويزيانا، وميتشيغن واوهايو ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5928 اصابة.

وأعلن الفريق في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أنه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي لتبقى عدد حالات الوفاة 106 حالات في الولايات المتحدة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 11 إصابة، فيما سجلت 14 حالة وفاة سابقة.

وأشار فريق العمل المختص، إلى مغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال الى اسطنبول صباح اليوم للالتحاق باسرهم، ودراستهم واعمالهم.