تمديد توقيف سماء عبد الهادي لمدة 15 يوما

وطن: أصدرت محكمة صلح اريحا، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمدد توقيف سماء عبد الهادي لمدة 15 يوما.

ووجهت النيابة العامة تهمتين الى عبد الهادي وهما تدنيس مكان ديني، ومخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي الكورونا.

وجرى اعتقال سماء يوم الاحد، على خلفية مشاركتها في حفل صاخب، أقيم ليلة السبت، في مقام النبي موسى، وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل أثارت موجة من الاستنكارات، لا يزال صداها مستمر حتى اللحظة. (اضغط هنا)

وكان سعد عبد الهادي والد سماء قد أكد في اتصال هاتفي مع وطن أمس، حصول ابنته على تصريح من وزارة السياحة للتصوير داخل المقام (اضغط هنا)