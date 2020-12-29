وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة وفاة و1149 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت84.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)"، قطاع غزة (542).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)"، قطاع غزة (795).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضاً 30 على أجهزة التنفس الاصطناعي.