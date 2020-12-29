الطيران المغربي يباشر تسيير رحلات تطبيعية إلى دولة الاحتلال

وطن: كشفت وسائل إعلام مغربية، عن تسيير رحلات جوية تطبيعية بين المغرب ودولة الاحتلال، تُباشر انطلاقها بداية من منتصف الشهر القادم.

وذكر موقع "كيوي" لحجز الرحلات الدولية، أنه يمكن شراء تذاكر الرحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى "تل أبيب" في 21 كانون الثاني/يناير، وتذاكر عودة الى الدار البيضاء تبدأ من تاريخ 24 كانون ثاني/يناير.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن وصول وفد مغربي تقني أمس الإثنين، الى دولة الاحتلال، يضم عدداً من المسؤولين للعمل على إعادة فتح مكتب الاتصال في "تل أبيب"، وأضافت أنه من المتوقع ان يبقى الوفد في دولة الاحتلال لعدة أيام على أن يتبعه لاحقاً وفد أكبر.

ويذكر أنه في 10 كانون اول/ديسمبر اعلنت المغرب عن اقامة علاقات تطبيعية مع الاحتلال، وتم توقيع الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية اقتصادية في 22 كانون اول/ديسمبر، وجاء ذلك بعد سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها العديد من الدول العربية مع دولة الاحتلال، وذلك تنفيذاً لصفقة القرن ومحاولة لإنشاء حلف معادي للقوى الثورية والمقاومة في العالم، وتغير ملامح الوطن العربي، بما يصب في مصلحة الاحتلال.