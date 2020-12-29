"التربية" تنفي استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة والغاء الامتحانات الفصلية

وطن: نفى وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، اليوم الثلاثاء، الحديث عن استمرار التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة، والغاء الامتحانات الفصلية، مؤكدا أنه لم يصدر أي شيء بهذا الاتجاه، وأن هناك متابعة حثيثة لهم، ولما تم إنجازه، وتواصل مع المعلمين والمعلمات بهذا الخصوص.

وأعلن صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة ستصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري ما يمكن أن يكون واضحا لجهة تحديد مضامين الدوام المدرسي خلال الفترة المقبلة، حيث لن يكون هناك أي جديد سوى بعد تقييم ما تم خلال الأسبوعين الماضيين، حتى يتبين ملامح الفترة المقبلة، وبما يشمل كافة الطلبة.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفق الخطة التي أعلنتها للعودة للمدارس، وتبدأ الامتحانات لنهاية الفصل الدراسي منتصف الشهر المقبل، وينتهي الفصل بعد انتهاء هذه الامتحانات، الا في حال حدث ما يمكن أن يغير ذلك.