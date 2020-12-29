غزة: تسجيل ست حالات وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 6 حالات وفاة، و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 1717 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 795 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 39156 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10740 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 28340 حالة، وإجمالي الوفيات 346 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 176 حالة.