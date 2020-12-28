الصحة الإسرائيلية: 21 وفاة بكورونا و3,690 إصابة جديدة

وطن: توفي 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,690 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

يأتي ذلك فيما أشارت التقارير إلى أن 500 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وسط تأكيدات بأنه يتم الاحتفاظ جانبا بالجرعة الثانية من اللقاح لجميع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى، لضمان اكتمال عملية التطعيم.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حصيلة الإصابات الموجبة إلى 36,888، في حين بلغ مجمل الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي 406,456.

وبيّنت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 5.4%، حيث أجري حتى الساعة الـ17:42 من مساء اليوم، نحو 69 ألف فحص. علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تسجيل 3,508 إصابات بعد إجراء 72,895 فحصا، بمعدل فحوصات مُوحبة وصل إلى 4.9%.

ارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 3,247 حالة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 602، من بينها 189 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 147 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويوجد في المشافي الإسرائيلية 1,019 مريضا، بينهم 195 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 35,217 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 652 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

لا نقص باللقاحات

وعلى صلة، ذكرت التقارير أن الطلب على اللقاحات بين كبار السن والأشخاص المعرضين للخطر مرتفعًا - ووفقًا لكمية اللقاحات المتوقع وصولها إلى دولة الاحتلال في الأيام المقبلة، يمكن ضمان استمرار وتيرة اللقاحات المرتفعة على أن يبدأ فتح حملة التطعيم لاستيعاب جميع السكان خلال شباط/ فبراير المقبل.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أنه في الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع وصول 2.4 مليون لقاح إضافي من شركة "فايزر" إلى دولة الاحتلال -على أن تصل ثلاث شحنات تشمل 800 ألف جرعة - أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وبحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الخميس المقبل، سيكون هناك ما يقرب من 4 ملايين جرعة لقاح في دولة الاحتلال وستكون كافية لتطعيم جميع السكان المعرضين للخطر، والذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص.

وكشفت القناة أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على تقديم موعد وصول مليون جرعة لقاح إضافية بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل. وأوضحت أنه في شباط/ فبراير المقبل، من المتوقع وصول 4 ملايين جرعة من لقاح من شركة فايزر إلى دولة الاحتلال - وفي آذار/ مارس تصل إلى دولة الاحتلال مليون لقاح من شركة موديرنا.

وتعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية المحافظة على الوتيرة العالية لحملة التطعيم، على أن يتم مواصلة معدل التطعيم البالغ 100 ألف لقاح في اليوم أو أكثر. ولنجاح ذلك يتوجب على نتنياهو إقناع شركة فايزر بتبكير موعد وصول مليون جرعة من الشحنة التي من المقرر أن تصل إلى دولة الاحتلال في شباط/ فبراير المقبل.

(عرب 48)