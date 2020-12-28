120عملية هدم نفذها الاحتلال هذا العام في القدس

وطن: قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحمّوري، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي نفذت 120 عملية هدم هذا العام في القدس.

وأضاف الحموري، أن انتهاكات سلطات الاحتلال بلغت أضعاف العام الماضي بما فيها الاستيطان والاعتقال وعمليات الهدم، ما يدلل على صعوبة الأوضاع، خاصة الاقتصادية في القدس المحتلة.

وحذّر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، من تنفيذ الاحتلال لعمليات هدم جماعي مطلع العام المقبل، حيث أن هناك نحو 22 الف إخطار لمنشآت ومنازل للمقدسيين صادر بحقها أوامر بالهدم.