عبد الحافظ ابو شمسية يكتب لوطن: الدول لا تعرف الحُب

منذ بدايات الحديث عن وطن قومي لليهود في فلسطين، ومروراُ بالإعلان عن إنشاء الكيان الإسرائيلي، وحتى يومنا هذا تعاقب على إدارة الولايات المتحدة الامريكية أكثر من عشرون رئيسا. علاقة الرؤساء العشرون مع اليهود سابقا ومع إسرائيل حاليا، باستثناء ما شذ وندر، كانت في معظمها تلبي المصالح الامريكية وتلبي في بعضها المصالح الامريكية-الإسرائيلية المشتركة، كما كانت هذه العلاقة أيضا، وعبر أكثر من مئة عام، راسخة ومتماسكة وواضحة وداعمة للكيان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا.

تُعتبر إدارة ترامب مثالا صارخا على الاستثناء والأكثر انحيازا وتطرفا في تاريخ الإدارات الامريكية وذلك بحكم الدوافع الايدولوجية لمعظم اللاعبين فيها. لم تكن ولم تشأ هذه الإدارة أن ترى الفلسطينيين ولا أن تعترف بدولة لهم، فكوشنير الذي تلقى تعليمه في مدارس يهودية كان وهو في الصف الثاني مُطالب بحفظ خريطة إسرائيل عن ظهر قلب وتسمية الضفة الغربية ومدنها بالأسماء التوراتية مثل يهودا والسامرة. كما يُعتبر دافيد فريدمان من اشد المؤمنين بالفكر الصهيوني ومن المقربين لليمين الإسرائيلي ومن أكثر المدافعين عن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية بل حتى أنه يرفض أن يُطلق عليها مصطلح مستوطنات. كذلك تضمنت إدارة ترامب أشخاص عُرفوا بتطرفهم الإيديولوجي مثل جون بالتون وبومبيو. هذه المجموعة شكلت النواة التي كان يسبح فيها الرئيس المخلوع مما أتاح لهم أن يستخدموا الجبروت الأمريكي لما فيه مصلحة إسرائيل وبأسرع وقت.

على الرغم من الدعم الأمريكي السافر لإسرائيل والثابت على مدار السنين إلا أنه لم يكن يوما دعما أعمى، بل كان دائما لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة حد أدنى وحد أقصى في احترام أو اختراق المعايير والمواثيق والقوانين الدولية. إن أياً من رؤساء أمريكا السابقون كان قادرا أن يقرر ما قد قرره ترامب إبان حكمه سواء بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل الموحدة أو نقل السفارة الامريكية الى القدس أو الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل وصولا لإرغام العرب على التطبيع العلني مع إسرائيل، ومع ذلك فأن أيا من رؤساء أمريكا لم يقرر أيا من تلك القرارات المصيرية التي أهداها ترامب لإسرائيل وأملاها على الفلسطينيين بمنتهى التعالي. لذلك، فإن المخاطر على القضية الفلسطينية برمتها كانت جسيمة فيما لو بقي ترامب في الحكم لأربع سنين أخرى، أربعة سنين كانت ستكون كفيلة بأن ينهي فيها ترامب وادارته الوجود الفلسطيني والحلم بدولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

لذلك هناك فرق بين الدعم مع ضوابط حتى لو كانت هذه الضوابط قليلة والدعم الغير محدود كما كان عليه الحال في عهد الرئيس الجاري خلعه وانتهاء صلاحيات ادارته.

وبما أن الدول لا تعرف الحب فلا بد أن يكون في هذه العلاقة الامريكية الإسرائيلية ما هو أبعد من النزوة وأعمق من الشعور. وشكل العلاقة الامريكية-إسرائيلية لم يأتي هكذا وإنما كان نتاج استثمار امريكي مدروس وإثبات وجود إسرائيلي فاعل ومتراكم، كما أن هذه العلاقة لم تكن لتتطور إلا بعد ان توحدت الأهداف والمنطلقات والسياسات والرؤى في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية والصناعية العسكرية والمدنية والاستخباراتية والعملياتية وربما أكثر من ذلك أيضا. ويعود السبب لذلك بأن إسرائيل أتقنت اللعب على كل الاوتار، وفرصتها كانت حين استثمرت وجذّرت رؤية الإدارة الأمريكية بأن أضمن وأسرع الطرق لحماية مصالحها في المنطقة هو الطريق الإسرائيلي. وقد عزز هذه الرؤية الحرب الباردة بين القطبين الأمريكي والسوفيتي في عهد ريغان حيث برز دور إسرائيل العسكري والأمني في المنطقة. وتم تتويج لقاء المصالح هذا عام 1981 من خلال توقيع " اتفاقية التفاهم الاستراتيجي" وترتب على ذلك صعود مكانة إسرائيل لدى أمريكا الى مرتبة الحليف.

توقن إسرائيل تماما بأن هذا التحالف إنما هو صمام الأمان لها والضامن القوي لبقائها قوية ضمن محيطها، لذلك فقد عملت بشراسة وذكاء كي تحافظ عليه وتطوره فكانت الذراع الاستعماري في المنطقة في مجالات التجسس والعمليات الأمنية والعسكرية. وحتى لا يكون دورها وظيفيا فقط فقد دأبت على تسويق نفسها على أنها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لكي تتناغم مع القيم الأمريكية. وتميزت في مجال التطوير والتصنيع التكنولوجي والعسكري فأقنعت العقل الأمريكي ومن ثم العالمي بأهمية العقل الإسرائيلي لتقدم البشرية وباتت من بين أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا إلى حد أن البعض أطلق علىها "دولة الشركات التكنولوجية الناشئة". كما أصبحت إسرائيل تعتبر من أهم المستثمرين الدوليين في أمريكا مما حفّز الامريكيين على الاستثمار في إسرائيل في الكثير من برامج البحث والتطوير الأمر الذي ساهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف للمهنيين الأمريكيين والإسرائيليين وخصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير الطبي والدفاع والأمن السيبراني ومصادر الطاقة المتجددة ودفع الكثير من الشركات العملاقة الى فتح حاضنات تكنولوجية وصناعية في إسرائيل مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت وجنرال موتورز وغيرهم.

إن التحالف، أي تحالف، له ما له وعليه ما عليه، وبما أن الدول لا تعرف الحب، فإن مسؤوليات وواجبات المنخرطون في علاقة تحالف لا تكون باتجاه واحد وإنما تقع على عاتق الطرفين بالقدر الأقصى لكلاهما وذلك لتحقيق المصالح العليا لكلا البلدين. وهذا تماما كان الهدف من مهرجان التطبيع الدائر حاليا. فمن جهة تسعى أمريكا لتثبيت استقرار عريفتها في المنطقة سياسيا وأمنيا وبالتالي احكام الهيمنة الامريكية على المنطقة والتحكم بقراراتها ومقدراتها وواقعها ومستقبلها، بالإضافة الى ضمان تفوق إسرائيل على دول الجوار وإبقاء هذه الدول في حالة التبعية والانهزامية مما يدفعها الى الاستمرار في جني الثروات الموهوبة لها أصلا وانفاقها كاملة على الأسلحة الامريكية، ويوازي ذلك أهمية، أن انتعاش إسرائيل اقتصاديا من خلال انفتاحها على دول الخليج الغنية سيخفف بالضرورة من اعتمادها ماديا على الولايات المتحدة مما يوفر على الخزينة الامريكية المليارات من الدولارات والتي باتت بحاجة لها خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا. في المقابل فإن إسرائيل في تطبيعها مع العرب تكون قد حصدت جوائز تحتاج الى معدة فيل لتهضمها، اذ أنها بذلك نجحت في شق الصف العربي على شقه وكسرت العمود الفقري للقضية الفلسطينية على كسره، وأمعنت في إبعاد حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على بعده. كما أن إسرائيل بتطبيعها هذا تكون قد فتحت الأسواق الغنية لمنتجاتها الصناعية على اختلاقها ولمنتوجاتها الطبيعية المنهوبة أصلا من الفلسطينيين، بالإضافة الى شعور متزايد لدى الإسرائيلي بالاستقرار والأمان يواكبه شعور متزايد من التوتر وعدم الاستقرار والحصار للفلسطيني ولدى ما تبقى ممن لا زالت لديهم روح المقاومة.

لا شك بان الفلسطيني يواجه عدوا شرسا متطورا لديه إمكانيات متقدمة في شتى المجالات، ولكن إسرائيل لم تكن لتصل الى ما وصلت اليه إلا لأنها سعت وتسعى لأن تكون دائما ندا لحلفائها واعطت لحلفائها علما وصناعة متقدمة مقابل ما أخذت منهم من مال او دعم أو اعتراف بها. ولا شك أيضا بأن الفلسطيني حاول وقاوم وأعطى من دماء أبنائه ما لم يعطه شعب من قبله، ولكنه أعطى لنفسه ومن أجل حقه المشروع، ولكن ماذا قدم الفلسطيني لحلفائه القريبين قبل البعيدين؟ ماذا قدّم لمن دعموه بالمال كثيرا؟ شكرا لا تكفي، وبما أن الدول لا تعرف الحب بل المصالح. فماذا إذن يهم العالم ان كنت أو بقيت ضحية؟ اليهود كانوا ضحية ولكنهم أثبتوا للعالم أن لديهم العلماء والمفكرين والمخترعين. هناك الكثير من الفلسطينيين الذين ساهموا بتقدم الكثير من الدول، ولكن مساهماتهم فردية وليست باسم فلسطين، مساهمات الكثير منهم وليسوا كلهم كانت وظيفية أو أكاديمية، ولكن ماذا قدمنا نحن كشعب كحكومة كجماعة كقضية؟ إن لم نقدم لذواتنا ولعالمنا الذي نعيش ما يجعله يشعر بقيمتنا فلن تقوم لنا قيامة سوى قيامة الآخرة.