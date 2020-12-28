وفاة طفل وإصابة والدته في حادث سير ذاتي بالخليل

وطن: لقي طفل (12 عاماً) من بلدة سعير شمال شرق الخليل، مساء اليوم الاثنين، مصرعه نتيجة حادث سير ذاتي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات إن الحادث وقع في برية شيوخ شرق مدينة الخليل نتيجة انقلاب مركبة غير قانونية كان الطفل يستقلها هو ووالدته، ما أدى لإصابته بجروح وصفت بالحرجة، فيما وصفت جروح والدته بالمتوسطة ونقلا إثرها إلى المستشفى الأهلي.

وأضاف ازريقات أن خبراء السير فتحوا تحقيقا بالحادث وتم وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية وعدم قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم.