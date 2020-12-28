الشرطة تكشف ملابسات جريمة إساءة وتشهير في جنين

وطن: كشفت الشرطة ، اليوم، ملابسات جريمة إساءة وتشهير عبر موقع التواصل الإجتماعي في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من سكان محافظة جنين حول قيام شخص مجهول بالإساءه والتشهير بها عبر موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك ) ، وبالبحث والتحري من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية في الشرطة تم حصر الإشتباه بمشتبه بها من سكان المحافظة وبإحضارها إلى مديرية الشرطة وتدوين إفادتها أفادت بقيامها بالإساءة والتشهير بالمشتكية .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بها لحين إحالتها للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقها أصولاً .