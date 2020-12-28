داخلية غزة تعلن اتخاذ عدة إجراءات تزامنا مع المناورة المشتركة لفصائل المقاومة

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الاثنين عن اتخاذ إجراءات ستصاحب تنفيذ المناورة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المزمع بدؤها في تمام العاشرة من يوم غدٍ.

وقال بيان للوزارة إنه سيجري إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين وإغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً- نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

وأضاف "كما سيتم إخلاء مقرات أمنية وشرطية، فيما سيستمر سريان كافة الإجراءات المُتخذة لمدة 24 ساعة من بدء تنفيذها".

وأوضحت أنه سيتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستُسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

ودعت الداخلية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.

ويشارك في المناورة 12 جناحًا عسكريًا هم: كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب المقاومة الوطنية، وكتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، وجيش العاصفة، ومجموعات الشهيد أيمن جودة، وكتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني، وكتائب المجاهدين، وكتائب الأنصار، وكتائب الشهيد جهاد جبريل.

وعرضت الغرفة في مقاطع فيديو استباقية تدريبات لفصائل المقاومة، بالإضافة إلى صور من عمليات مشتركة، مع عبارات "قوتنا في وحدتنا"، و"فلسطين توحدنا".

وتأتي المناورة بالتزامن مع ذكرى الحرب والعدوان على غزة نهاية عام 2008، وبعد أيام من تصعيد إسرائيلي على القطاع.