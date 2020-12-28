حماس: منع الاحتلال تطعيم الأسرى بلقاح "كورونا" جريمة حرب وعنصرية

وطن: قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم إن قرار وزير الأمن الداخلي للاحتلال بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس كورونا يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف.

واعتبر نعيم ان هذا القرار جريمة حرب تنتهك فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي حقوق الأسرى في سجونها، "وتعكس العنصرية تجاه غير اليهود، وهو سلوك متوقع بعد إقرار الكنيست لقانون "الدولة اليهودية" العنصري في العام "٢٠١٨.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن وزير الأمن الداخلي للاحتلال أمير أوحانا أصدر تعليماته مساء السبت الماضي إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى الفلسطينيين التطعيمات ضد "كورونا".

وذكر عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس" أن المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها سلطات الاحتلال، تلزمها بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

وحمل نعيم سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال كي يشمل الأسرى في حملة التطعيم، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بدورها في هذا الجانب.