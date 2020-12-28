الجزائر توافق على استقبال الطلبة الفلسطينيين

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة فلسطين لدي جمهورية الجزائر، اليوم الاثنين، موافقة السلطات الجزائرية المختصة على استقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر، الذين سجلوا للأسبوع الأول من شهر كانون الثاني لعام 2021.

ودعا فريق العمل المختص في الوزارة الطلبة المسجلين إلى الاسراع في تأكيد رغبتهم في السفر الى الجزائر، من خلال إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]، في موعد أقصاه الساعة 12 من ظهر الأربعاء المقبل الموافق 30-12-2020.

وأشار إلى أنه سيتابع إنجاز الترتيبات الخاصة بتأمين سفر الطلبة مع سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، منوها إلى ضرورة اكتمال وثائق الطلبة وأوراقهم الثبوتية اللازمة لسفرهم.