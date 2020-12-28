الاحتلال يبعد المقدسية رائدة سعيد عن المسجد الأقصى 6 أشهر

وطن: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المقدسية رائدة سعيد قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سعيد من داخل المسجد الأقصى قبل أسبوع، وطلبت منها العودة إلى مركز شرطة القشلة بعد نهاية مدة الإبعاد.

وتعرضت رائدة سعيد وهي مصورة توثق معلومات تاريخية عن المسجد الأقصى، للإبعاد عن المسجد الأقصى عدة مرات، بحصيلة بلغت أكثر من عامين.

وكانت شرطة الاحتلال سلمت أمس المقدسية هنادي الحلواني، قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.