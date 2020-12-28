المستشار براك يستقبل إقليم حركة فتح برام الله ويطُلعهم على آلية عمل هيئة مكافحة الفساد

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أ. د. احمد براك، اليوم الإثنين 28 كانون اول 2020، إقليم فتح في محافظة رام الله والبيرة في مقر الهيئة في مدينة البيرة.

وأطلع المستشار براك الإقليم على آلية عمل الهيئة، واختصاصاتها، مشيراً إلى انها تمكنت مؤخرا من عقد مؤتمرها الدولي الثاني عبر تقنيات التواصل عن بعد على الرغم من كافة المعيقات المصاحبة لجائحة كورونا.

واكد حرص الهيئة على توسيع نطاق شراكتها المهنية، وتوطيد عملها المشترك مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة تعاون كافة المؤسسات في المجتمع الفلسطيني في جهود تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، حيث أن هذه المسؤولية جماعية ولا يقع عاتقها على هيئة مكافحة الفساد وحدها.

واستمع رئيس الهيئة من قادة الإقليم لمداخلاتهم حول بناء المؤسسات الوطنية من خلال تعزيز منظومة النزاهة والحوكمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار امين سر إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة، موفق سحويل، إلى النقلة النوعية التي حدثت في عمل الهيئة خلال الفترة الماضية في عملها ونشاطها المتواصل في سبيل حماية شعبنا من آفة الفساد وقال:" الجميع يلمس أثر هذه النقلة النوعية لعمل الهيئة في الانفتاح والاتصال مع كافة مكونات المجتمع في إطار حشد الجهود المخلصة لحماية مؤسساتنا ومجتمعنا من خطر الفساد"، مثمنا دور الهيئة في هذا المجال.

وأشاد الإقليم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل خدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكدين بان الهيئة تمكنت منذ تولي المستشار الاستاذ الدكتور أحمد براك رئاسة الهيئة، من تحقيق نقلة نوعية في عملها، وأثنوا على سياسة الانفتاح التي تتبناها الهيئة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي وتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في تعزيز حضور دولة فلسطين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتدابير الوقاية.