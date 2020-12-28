تحت عنوان " انت قصة كبيرة " .. التأمين الوطنية NIC تطلق انتاج غنائي تحفيزي الأول لها

وطن: اطلقت شركة التأمين الوطنية انتاجها الغنائي التحفيزي تحت عنوان " انت قصة كبيرة " في نهايات العام الحالي نظراً للظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع خلال عام 2020.

وأشار مدير عام شركة التأمين الوطنية أحمد مشعشع ان التأمين الوطنية في عامها الثامن والعشرين بحد ذاتها قصة كبيرة، قصة استثنائية تكللت بالنجاح والتطور منذ عام لعام بتحقيق العديد من النجاحات وافتتاح العديد من الفروع للشركة لنصبح منتشرين بكافة أرجاء الوطن والامتداد الى خارج الوطن للمساهمة وتبادل الخبرات التأمينية بشركة مصرية تحت اسم مدى للتأمين.

وأضاف مشعشع " رغم الظروف الاستثنائية لهذا العام من انتشار فيروس كورونا الا اننا تمكنا من اجتياز هذا التحدي بنجاح بالحفاظ على كافة الايدي العاملة لدينا، وعدم الحاق أي اثر مادي لأي منهم عدا عن تحقيق أرقام قياسية جديدة متعلقة بالاقساط و الارباح بالمقارنة عن الأعوام الماضية".

ومن هنا انطلقت توجهاتنا نحو تسليط الضوء وتحفيز كافة افراد المجتمع للانطلاق من لحظات الضعف والانكسار الى لحظات القوة والنجاح والانطلاق الى العام الجديد بطاقة النجاح والاجتهاد، عدا عن توجهاتنا خلال العام القادم لتسليط الضوء أكثر بمشاركة قصص نجاح أكثر وأكبر لكافة الفراد المجتمع ودعمهم ودعم قصصهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية الخاص بالشركة.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 27 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.