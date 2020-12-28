الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة والمزارعين في الأراضي الحدودية شرق المدينة، بوابل من الرصاص والقنابل الدخانية.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والدبابات الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة الرصاص وقنابل دخانية صوب المزارعين في أراضيهم الزراعية شرق حي الزيتون شرق المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.