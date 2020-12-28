الذهب يبلغ ذروة أسبوع بعد إقرار حزمة التحفيز الأمريكية

وطن: ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري الجائحة، التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار.

فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولار للأونصة.

وقع ترامب أمس الأحد حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود.. توقيع ترامب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسية الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود".

المصدر: (رويترز)