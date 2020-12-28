اشتية: شكلنا لجنة تحقيق حول كل الذي حدث في مقام النبي موسى وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشيتة في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق حول كل الذي حدث في مقام النبي موسى وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة.

وقال اشتية "ساءنا ما جرى من أحداث في مقام النبي موسى أول أمس لما يحمله هذه المكان من مكانة دينية وتاريخية، وعليه قمنا بتشكيل لجنة تحقيق حول كل الذي حدث هناك وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة".

واضاف "المقام لم يكن مهملا بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به ولذلك اوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه كموقع ديني وتاريخي وأثري".

وقال اشتية في مستهل حديثه "بعد أيام قليلة ينطوي عام 2020 بكل ما حمله من امل وتحديات سياسية ووبائية واقتصادية ليس علينا فحسب بل على العالم أجمع، نستقبل عاما جديدا نتطلع بأن يكون أفضل نتمكن خلاله من السيطرة على الفيروس الذي بطش بأرواح الناس وأصاب الملايين."

وعن تطورات الوضع الوبائي قال اشتية "ما زلنا في مواجهة فيروس "كورونا" واطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم."

ويناقش مجلس الوزراء اليوم أوضاع مدارس مدينة القدس واحتياجاتها وأسس توظيف معلمين جدد كما يناقش توصية اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية وأجور الترددات ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وعنقود التكنولوجيا والإدارة العامة لمحافظة رام الله والبيرة وأوضاع الموظفين العالقين في الخارج كما يناقش نظام إدارة النفايات الخطرة ونظام الشراء العام ونظام التراث الثقافي غير المادي.