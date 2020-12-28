متخصص روسي عن كورونا: في العام المقبل سيتنفس الجميع الصعداء

وطن: قال فاديم بوكروفسكي، رئيس مركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في المعهد المركزي الروسي لعلم الأوبئة، أن معدل انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يتباطأ ثم يبدأ في الزوال.

وافترض الأكاديمي، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، أن الوباء يمكن أن يتباطأ انتشارة في عام 2021، وسيبدأ في مثل هذه الحالة في “الزوال”.

وقال رئيس المركز الفيدرالي للوقاية من الإيدز ومكافحته التابع للمعهد المركزي لبحوث الأوبئة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن:”سنشهد العام المقبل زوال وباء فيروس كورونا، وسيتنفس الجميع الصعداء”.

يشار إلى أن حوالي 79.9 مليون شخص في العالم، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 1.7 مليون شخص.