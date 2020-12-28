الاحتلال يأخذ قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد قبها غرب جنين تمهيدا لهدمه

وطن: أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قياسات جديدة لمنزل الأسير محمد مروح قبها (36 عاما) في قرية طورة غرب جنين، تمهيدا لهدمه.

وأفاد ذوو الأسير، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات المنزل، للمرة الثالثة على التوالي، وطالبت بإخلائه، تمهيدا لهدمه في أية لحظة، كما قامت بعمليات حفر في أعمدته، بعد إخراج قاطنيه وتجميعهم في منزل والده في الطابق الأول.

من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام القرية، وجرى علاجهم ميدانيا.