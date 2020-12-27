نقابة عمال النقل: سيتم الالتزام بقرار الوزارة بشأن الزي الرسمي للسائقين.. وتوصلنا لتفاهمات مع الوزارة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ على السائقين

وطن: قالت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، مساء اليو، الأحد، في بيان لها، إنها تجري منذ مدة حواراً معمقاً مع وزارة النقل والمواصلات حول المشاكل التي تواجه قطاع النقل، والخسائر التي ألمت بالعاملين خلال فترة الطوارىء المتواصلة منذ 9 سهور.

وقالت النقابة، إنها توصلت خلال الحوار مع الوزارة إلى عدة اتفاقيات، منها الموافقة على خصم بنسبة جيدة جداً من ضريبة الدخل وضريبة القيمه المضافه، وتنفيذ خصم قدره 15% من شركات التأمين، وجدولة الديون المتراكمة على السائقين وتقسيطها...

وفيما يلي بيان النقابلة كاملاً:

الأخوة السائقون الأعزاء، تهديكم النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين تحية نقابية خالصة وبعد..يا من تقومون بدوركم على أكمل وجه، ولم تتراجعوا إلى الخلف قيد أنملة في كافة المحن والملمات التي مر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحملتم تبعات كافة المراحل بإرادتكم وإنتمائكم دون ان تتلقوا التعويض أو العون الذي يتناسب مع حجم تضحياتكم كيف لا وأنتم شرايين هذا الوطن، لهذا فإن لقطاع النقل حصة الأسد في المعاناة من أي حالة طارئة تمر بها فلسطين، وكان أخر هذه التضحيات ما تكبدتموه من خسائر خلال فترة الطوارىء المتواصلة منذ أكثر من تسعة شهور، وبناء عليه نود أن نوضح للسائقين العديد من الأمور المهمة ومنها:

1- إن النقابة العامة لعمال النقل، تجري منذ مدة حواراً معمقاً مع وزارة النقل والمواصلات حول المشاكل التي تواجه قطاع النقل.

2- وإن هذا الحوار ما هو إلا تأكيدا على الشراكة الحقيقية بيننا، سيما أن الوزارة تبدي تفهماً مشكوراً ومقدراً لمطالب السائقين العادلة.

3- وبناءا عليه فإنه تم التوصل إلى ما يلي:

أ – تمت الموافقة على خصم (جيد جداً) على ضريبة الدخل وضريبة القيمه المضافه، وسيتم إطلاعكم خلال أيام بنسبة الإعفاء وستكون مرضية للجميع.

ب- تم الاتفاق على تنفيذ خصم قدره 15% من شركات التأمين، وجدولة الديون المتراكمة على السائقين وتقسيطها وطالبت النقابة أن يكون التأمين مفتوحا لكل السائقين وأن يفتح باب التنافس ما بين شركات التأمين.

ت- إن ورقة الالتزام تصدر عن لجنة الخط و النقابة دون أي مدفوعات.

4- كما نود التوضيح للجميع بأن دعوة الوزارة لتنظيم زي السائقين، جاء بناءا على شكاوى العديد من المواطنين للوزارة بحق بعض السائقين وخاصة الذين لا يرتدون زياً لائقاً ومقبولاً خلال العمل يظهر السائق بمظهر يعكس ثقافة شعبنا.

5- بخصوص الزي الموحد للسائقين، فإن الوزارة قررت ذلك بعد التشاور مع كافة النقابات، وبناءا عليه سيتم الإلتزام بقرار الوزارة بهذا الخصوص، على أن يكون اللون (الأبيض والأزرق أو الكحلي و السكني) من الألوان المعتمدة للسائقين.

6- كما أنه مطلوب من كل سائق إبراز رقم الهاتف المخصص للشكاوي، كما تم الاتفاق مع الوزارة على استئناف حملة ملاحقة المركبات الخصوصيه التي تعمل بأجر، وتحل محل المركبات المخصصة لهذه الخدمة، حيث خاطبت الوزارة كافة الجهات المعنية بتطبيق النظام والقانون بهذا الخصوص، كما تم تحديد عدد الركاب بها أسوة بالمركبات العمومية.

7- نؤكد على حقنا بالراكب الثامن لدى السرفيس بعد إنهاء حالة الطوارئ كما ورد بقرار وزير النقل والمواصلات.

8- سيتم تحديد الكمسيون مع نقابة المكاتب ووزارة النقل ،والعمل على تخفيض المدفوعات على السائقين.

وأخيراً فإننا نعد جميع السائقين بمواصلة العمل على رفع الظلم والمعاناة عنهم، وصولاً إلى حياة كريمه للسائقين وقطاع نقل حضاري آمن ومتطور.

عشتم وعاشت نضالاتكم.

النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين..الدائرة الإعلامية

عبدالرحيم حوشيه