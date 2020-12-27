مصادر لـ"وطن": منظمو الحفل في مقام النبي موسى موقوفون منذ صباح اليوم

رام الله-وطن: أكدت مصادر مطلعة لـوطن، أنّ القائمين على الحفل الذي تم تنظيمه في مقام النبي موسى، موقوفون منذ صباح اليوم الأحد.

وأكدت المصدر (اشترطت عدم ذكر اسمها)، أن توقيف القائمين على الحفل، جاء في إطار عمل لجنة التحقيق التي قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيلها حول ما جرى في مقام النبي موسى ليلة أمس.

وأثارت فيديوهات لحفل صاخب، أقيم ليلة أمس، في مقام النبي موسى، موجة من الاستنكارات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يزال صداها مستمر حتى اللحظة.

وظهر في عدة فيديوهات متداولة، قيام شبان بالرقص على أنغام موسيقى غربية صاخبة، دون أن يظهروا أي احترام للمكانة التي يحظى بها المقام، قبل أن يتدخل شبان ويقوموا بفضّ الحفل وطرد المشاركين فيه.

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