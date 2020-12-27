"الشؤون المدنية": سهل القاعون في الأغوار الشمالية سيُفتح غدا أمام أصحابه لأول مرة منذ 46 عاما

وطن: أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الأحد، أنه ولأول مرة منذ عام 1974، سيكون باستطاعة أصحاب أراضي سهل القاعون في الأغوار الشمالية الدخول إلى أراضيهم يوم غد الاثنين لزراعتها، بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها.

وأضافت الهيئة أنه سيدخل غدا 13 جرار زراعي ليبدأ المزارعين زراعة أراضيهم، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العام للشؤون المدنية ومجلس بردلا والمحافظة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على فتح طريق وتأهيله بين قرية بردلا وسهل القاعون لاستعماله من قبل المزارعين، وسيتم العمل به قريبا.