محمود الفطافطة يكتب لوطن: لماذا يسيئون إلى مقام النبي موسى؟

إن ما أقدم عليه " ثلة " مارقة وخارجة عن كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية بحق مكان ديني وتاريخي هو مقام النبي موسى يشكل عاراً وجريمة مركبة تلحق بالآثمين الفاعلين، وبأولئك الذي سمحوا لهم ممارسة هذا الفعل المشين الذي لا يمت إلى شغبنا العظيم وديننا الحنيف بصلة.

إن هذا المقام، مثل في التاريخ والذاكرة الفلسطينية الشيء الكثير، فقد كان منطلقاً للثورات ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم ضد العصابات الصهيونية المجرمة. هذا المكان يجسد أحد أهم الأمكنة التراثية والتاريخية والدينية والوطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. إن مثل هذه الفضيحة، أو الجريمة بحق هذا المكان يرمي القائمين عليها على " تحطيم" رمزية وقداسة ومكانة هذا الصرح التراثي الهام. هؤلاء المارقون يريدون الإساءة إلى هذا المقام الوطني والتاريخي لما حمله وجسده من ميزات وسمات كثيرة، أهمها:

• إنه المقام الذي كان تنطلق منه مواكب الثوار الفلسطينيين ضد الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية.

• إنه المكان الذي ارتبط بالزعيم الفلسطيني الحاج أمين الحسيني، حيث كان يقود المواكب التي تأتى من كل مناطق فلسطين، تسبقها المسيرات الشعبية، وفي كل منطقة تمر منها المواكب، يخرج أهلها للانضمام إليها، وبعد أن تمكث الوفود في المقام وحوله فترة الموسم، تعود إلى القدس بموكب حاشد تنشد فيه الأناشيد الوطنية والدينية.

• إنه المكان الذي قررت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في عام 1919 استثمار احتفالات النبي موسى للتحريض ضد الانتداب البريطاني الداعم للهجرة الصهيونية. وفي العام التالي 1920، خطب في الوفود القادمة من مختلف المناطق زعماء تلك الفترة أمثال موسى كاظم الحسيني وأمين الحسيني، وكان وصول وفد جبل الخليل إلى القدس، في ذلك العام الشرارة التي أطلقت ما عرف في التاريخ الفلسطيني المعاصرة بثورة العشرين.

• إنه المقام والمكان الذي كان وما زال أحد أكبر المواقع التاريخية في فلسطين وارتبط تاريخه بالطرق الصوفية من غناء روحي وإنساني؛ إذ كان منارة ثقافية ودينية.

• إنه المكان الذي كان يبث الفرحة والسعادة والرفاهية في نفوس وحياة الفلسطينيين الذين كانوا يتسابقون للقدوم إليه من كافة محافظات الوطن وداخل الأرض المحتلة عام 1948. هؤلاء كانوا ينظمون الفعاليات الوطنية والاجتماعية والدينية والثقافية. وقد كان المشاركين، سابقاً، ينتشرون في خيمهم على امتداد الصحراء المحيطة بالمقام، حيث يعيشون حياة تتخللها بعض الطقوس مثل حلق شعر أطفال أو ختانهم.

• إنه المكان الذي اكتسب سابقا أهمية إقليمية، حيث كانت وفود من بعض مدن الشام تشارك فيه، مثل دمشق، كما وتُظهر بعض النقوش على المقام، أن الاهتمام به وإعماره في بعض المراحل، استحوذ على اهتمام من خارج فلسطين، مثل إعماره عام 1717م على يد علي كتخدا أحد أعيان مصر في زمنه، وإصلاحه عام 1819م بأمر والي صيدا وطرابلس عبد الله باشا الذي أضاف إليه رواقا.

• هذا المقام يسعى البعض إلى تشويه تاريخه، والإساءة إلى رمزيته الدينية والتاريخية والوطنية.

• يريدون تشويه " مقام النبي موسى" لأن ساحاته ما زالت تنثر عبق ثورات فلسطين ضد الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية...

في الخلاصة: من يجب محاسبته على "فضيحة" مقام النبي موسى هي الحكومة؛ باعتبار أن وزارتي الأوقاف والسياحة هما من تشرفان عليه. علينا أن نحافظ عليه لأنه يرمز إلى ثورات فلسطين ضد الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية. من يمس التراث فقد مس الشعب، ومن مس الشعب فقد مس عصباً عظيماً في حياة الإنسان، وهو كرامته ومكانته السامية. علينا أن نحارب هؤلاء بقوة، ونحارب كل من يقف خلفهم أو يشيد بهم. إن الحفلات الماجنة لا تتناغم مع تقاليدنا وأعرافنا وديننا وأخلاق شعبنا. نحن بحاجةٍ إلى جيل يثور على المحتل وأعوانه لا جيل مائع، فاسق ومخنث. على الأحرار أن يضعوا "قائمة سوداء" لكل من يمس الدين والتراث والوطن والقضية والقيم… لا يحق لنا أن نبقى صامتين على أفعالٍ شيطانية تسيء إلى القضية وعدالتها، والشعب وقيمه … الفلسطيني الحقيقي هو الذي يُعلي من قضيته؛ بالتضحية بالدم والنفس والمال والجهد والكلمة… حاربوا هؤلاء وإلا سيزدادون فسقاً وكثرة وتمدداً وتأثيراً خطيراً …