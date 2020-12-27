التعليم الجامعي بعد كوفيد-19.. إعادة ضبط الأسلوب والمسافة

كتب: د. طلال شهوان

ربما لن يختلف المؤرخون مستقبلاً على أن كوفيد-19 جاء مباغتاً، وفرض على الجامعات تحديات التأقلم مع وضع ناشئ ليس من المعلوم متى سينتهي، فامتزج الارتجال في قراءة المشهد ومعالجة الأزمة بالابداع تارة وبالتخبط تارة. كانت التكنولوجيا الرقمية حصان المرحلة، وساهم الانغماس الالكتروني بشكل حاسم في سرعة التأقلم والإقلاع من خلال التعليم عن بُعد، وليس في كل بُعد جفاء.

عند بداية الأزمة، لم يكن خافياً على المتابع لواقع الحال أن الجامعات في فلسطين كانت قد باشرت منذ عدة سنوات في تلمس أهمية الوسائط الالكترونية وتوفير مستلزماتها ضمن قدرات محدودة، تفتقر في ظاهرها لوجود توجه واضح بذلك الخصوص. في الوقت الذي كان فيه تيار محدود من الأكاديميين قد بدء فعلياً -بمبادرات ذاتية في الغالب- بموضعة إمكانيات التعلم الالكتروني الحديث ضمن مساقاتهم، في مقابل تيار عريض من زملائهم الذين لم يكن يبدو عليهم رفض الفكرة ولكن دون استعجال الإنخراط في الممارسة. وفي المحصلة، فقد وفرت الأزمة المعاشة للجميع فرصة مزدوجة للاستكشاف، تعرف فيها التيار المتحمس على حدود إمكانيات التعلم الالكتروني وتحدياته، فيما انبلج أمام الفريق المتلكئ إمكانيات الإفادة من وسائط إلكترونية لطالما تم النأي بالنفس عنها. بهذا المعنى تكون أزمة كوفيد-19 قد وفرت للجميع فرصة الالتقاء عند نقطة اتزان فيما بين الموقفين السابقين، استناداً لتجربة ذاتية معاشة، تبدو أكثر مردوداً من حلقات الندوات والنقاشات النظرية، التي جهدت سابقاً في سبيل الدعوة لمزيد من توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم، دون أن تجد التجاوب المطلوب.

والآن، مع اقتراب فصل ثانِ من نهايته منذ بدء التعليم عن بعد، وبعملية جرد سريعة، فإنه يحسب لهذا النمط من التعليم أنه ساهم في توفير كثير من المصادر التعليمية بشكل أكثر معيارية واستدامة، وأصبحت الالكترونيات تصدح بالمحاضرات، مع توفر فرص الاستماع بشكل متكرر، كما أنه وضع الطلبة على مسافة واحدة من "السبورة"، وساوى بين فرص طرح الأسئلة على الأساتذة. كذلك فقد ساهم في تخفيف عبء تصحيح أوراق الاختبارات، خصوصاً في المساقات كثيرة الشعب والطلبة. أضف إلى ذلك المساهمة الكبيرة في تطوير قدرات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية لدى الاساتذة والطلبة وحتى الأهل، في عصر أضحى فيه الموبايل أبلغ إنباءً من الكتب.

أما فيما يتعلق بالتحديات، فيأتي في الطليعة انحسار القدرة على تعليم الجانب العملي لكثير من التخصصات، والحد من البحث العلمي التجريبي، ومعضلة المصداقية في الاختبارات والواجبات والشكاوى من ممارسات مخلة بالنزاهة الأكاديمية تتضمن توظيف السخاء في غير مواضعه، وتشير لمأزق قيمي-تربوي فادح. ناهيك عن تضاؤل حوافز التعلم لدى الكثير من الطلبة، في ظل ضعف عام للبنى التحتية اللازمة للتعلم الالكتروني وللاتصالات. أضف لذلك التبعات الاجتماعية والنفسية لوضع ملتبس داخل المنزل، اختلط فيه التعليمي بالأسري، وتحولت ثنايا البيت لمقاعد دراسية، يتنافس منها الأبناء المقيمون على الوصول لمصادر التعلم وغيرها.

ومن ناحية إقتصاد التعليم، فقد ترافقت جائحة كوفيد-19 مع انخفاض في بعض المصاريف التشغيلية لدى الجامعات، ولكن كان هناك ضعف هام في قدرة كثير من الطلبة على تسديد المتطلبات المالية لدراستهم، وتدنت بالتالي الإيرادات، ووجدت الجامعات نفسها مضطرة للاستثمار في تطوير البنى التحتية للتكنولوجيا الرقمية والدعم اللوجستي للأساتذة. كذلك فقد تأثرت قطاعات النقل والمواصلات بشكل جدي، وكذلك الأمر بالنسبة لمقدمي الخدمات من مأكل ومسكن، وسائر المستفيدين من وجود الطلبة في محيط الجامعة.

مع ظهور أخبار اللقاحات منذ عدة أشهر، فقد بدأت أقلام كثيرة تحاول استشراف مستقبل التعليم الجامعي في المرحلة اللاحقة لانتهاء الجائحة، بعضها يتحدث عن تغيير لا عودة عنه باتجاه تقنيات التعلم الالكتروني، فيما يذهب بعضها لإمكانية أن تبتلع الجامعات الكبرى والغنية مثيلاتها الصغرى كنتيجة لمساعي الاستثمار في التعليم العابر لحدود الجغرافيا، سيما وأن بعض تلك الجامعات فقدت إيرادات ضخمة تقدر بمليارت الدولارات بسبب عدم تمكن الطلبة الأجانب من الالتحاق بها نتيجة وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، واضطرت لتسريح جزء من موظفيها.

أما عند النظر للموضوع من فلسطين، فإن النقاشات والاستنتاجات المتعلقة بالطلبة العابرين للحدود وتأثير ذلك على الموازنات وعلى نوعية الكفاءات الطلابية ليست ذات صلة، نظراً للواقع القسري الذي يفرضه الاحتلال. بالتالي فإن المعطيات المحلية، ومدى التعلم من تجربة التعليم عن بعد هي ما سيحدد التوجهات المقبلة.

محلياً وعالمياً، قد يكون أحد الاستنتاجات المركزية التي خلفتها الفترة المنقضية في التعليم عن بعد يتعلق بإعادة اكتشاف أهمية الحرم الجامعي وكيمياء الحضور الشخصي، فنبوءة بيتر دراكر –الذي يعتبر رائد الإدارة الحديثة- حول كون التعلم الالكتروني العابر لمباني الجامعات يمثل مستقبل التعليم، التي أطلقها منذ عقود، لا زالت تصطدم ببريق البيئة الجامعية. وكما يبدو فإن هذه الشاكلة من الاستقراءات –والتي عادت لتطل بقوة من جديد في زمن الجائحة- تقفز عن عامل اجتماعي-نفسي حاسم يتمثل في كون جاذبية الحرم الجامعي لا تقتصر على الشهادة الجامعية فحسب، فهناك التوق العارم لدى خريجي الثانوية لأخذ دور على مسرح المكان والزمان، ذاك الذي مر منه لامعون كثيرون، في تجربة حياتية حقيقية، يستعصي قياس تأثيرها بالساعات المعتمدة أو بالمعدل التراكمي، ولكنها تتغلغل في أعماق النفس والذاكرة. بالتالي فإن المزاوجة بين حرم جامعي لا غنى عنه وبين مكتسبات التكنولوجيا الرقمية يقتضي إعادة تعريف المسافة التعليمية بشكل مرن، بما يتيح توظيفها في تحقيق ما من شأنه أن يفضي إلى تمكين التجربة الأكاديمية-الاجتماعية للطلبة من جهة، وإجراء العملية بشكل أكثر استجابة لاحتياجات المتعلم وأكثر انسجاماً مع الأدوات التقنية للحياة المعاصرة من جهة أخرى. في هذا الصدد فإن بعض المحاور التي يمكن التفكير بشأنها تتضمن:

• توفير مساحة أكبر للتعليم المدمج، وبالذات في المساقات متعددة الشعب التي تحتوي أعداداً كبيرة من الطلبة، للمساهمة في حل مشاكل الاكتظاظ الصفي وتوفير القاعات الملائمة. ويمكن أن ينسحب ذلك أيضاً على كثير من مساقات الدراسات العليا التي عادة ما يكون جل طلبتها من العاملين والموظفين.

• توظيف التكنولوجيا الرقمية في الامتحانات داخل الحرم الجامعي بما يتيح توفيرها على مدى زمني مرن يمكن الطلبة من التقدم للاختبارات في أوقات ملائمة، ويخرجهم من ضغط الوقت الأوحد المحدد لكل امتحان.

• هناك آفاق رحبة للإستفادة من الكفاءات الأكاديمية خارج البلاد في طرح مساقات وندوات، خصوصاً لطلبة الدراسات العليا، بالإضافة لتطوير مساقات أو دورات موجهة للطلبة الفلسطينيين وغيرهم في الخارج.

• تطوير الأدوار للمعلم والمتعلم، من خلال توفير ما أمكن من المصادر التعليمية بشكل الكتروني يسبق اللقاء الوجاهي، كي يتسنى إكساب المحاضرة الصفية طبيعة أكثر تفاعلية وتخصيص فرص أكبر للنقاش بين الطلبة والأساتذة. وضمن ذات السياق يمكن أيضاً التوسع في توفير المصادر التعليمية للمساقات العملية بشكل رقمي وتصوير التجارب المخبرية وما شابه.

• أما على صعيد تواصل الجامعة مع محيطها، فإن إستخدام الفرص الغنية والمتيسرة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية من شأنه تعزيز الإنخراط مع المجتمع والمؤسسات الفاعلة خارج الحرم الجامعي في القضايا ذات الصلة، والتي عادة ما تضطلع بها المعاهد والمراكز في الجامعات.

ختاماً، على الرغم من الكثير من الثناء الذي عادة ما يتم اسباغه على تجارب التعليم والتعلم عن بعد، إلا أن ذلك –في ظل غياب بيانات تقييمية مدروسة- يبدو أشبه بتصريحات دعائية. ولكي يتحقق الإنسحاب المناسب في مرحلة ما بعد كوفيد-19، والذي لا يتوقع أن يحدث دفعة واحدة، فلا بد من القيام بالتقييمات اللازمة للتجربة بين الأطراف الفاعلة في مؤسسات التعليم العالي من النواحي الأكاديمية والفنية والمالية، بشكل يتيح تبادل الخبرات ووضع خطط العمل اللازمة من أجل إعادة توجيه دفة التعليم العالي عبر ضباب المرحلة المقبلة.