رسالة إليهم.. قط "الوشق" وإسرائيل

كتب: سمير حباشنة

( 1 )

يتميز " الوشق " و هو قط غير مستأنس ، بأن له القدرة على القفز عالياً ، يتمكن في كثير من الأحيان الأمساك بفريسته ، طيرٌ على شجرة أو آخر يُحلق على أرتفاع يقعُ في مجال تلك القفزة.

و مع ذلك فأن قدرة الوشق على القفز و على أرتفاع عالٍ لا تؤهله بأن يُصنفُ من عالم الطير .. فتلك قفزة لا تطول ألا لثوانٍ و لا تغير من طبيعته كحيوان من ذوات الأربع.

و " إسرائيل " تشبه الى حدٍ بعيد " الوشق " غير المستأنس ، و بمعنى أدق المتوحش .. ذلك أنها تقفز فوق الواقع و تعتقد بأن بناء علاقات رسمية مع الدول العربية تؤهلها لأن تُصبح " دولة مستأنسة أي غير متوحشة " . فيتم قبولها و تدخل برضى الى الوجدان العربي، و تنتهي اشكالياتها معنا كعرب و الى الأبد .

( 2 )

لقد طرح العرب مبادرتهم في قمة بيروت للسلام و شرطها الأساسي مرتبط بقبول إسرائيل الأنسحاب الكامل من الأراضي العربية التي تم إحتلالها عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية . و قيام دولة فلسطينية ذات سيادة و عاصمتها القدس.

و هو الأمر الذي أصبح أساساً لأي سلام دائم تقبل به الشعوب العربية و يقبل به الشعب العربي الفلسطيني ، بل و كل دول العالم الذي لازال لمفهوم الأنصاف و العدالة مكانه في سجلها المبدئي و الأخلاقي..

أما أن تبقى كيانية غير مستأنسة وحشية ، تقضُم الأرض و تذبح الفلسطينين و تهدم بيوتهم و تسجن عشرات الآلاف منهم و تأخذ شعباً بكامله رهينة بلا مواطنة، في ظل قانونها العنصري المسمى " بالدولة اليهودية " ، و على قاعدة أن فلسطين التاريخية كلها هي أرض ميعادهم المزعوم ، فأن تلك محاولة بائسة للي ذراع الواقع والقفز عليه .. بلا طائل و بلا نتيجة تُذكر حتى لو أنها أقامت علاقات مع كل الدول العربية..

( 3 )

أن معاهدة السلام مع مصر تدخل عقدها الخامس و مع الأردن و مع م . ت . ف تدخل أيضا عقدها الثالث ، و مع ذلك لازالت " أسرائيل " في الوجدان المصري و الأردني و الفلسطيني ، دولة أحتلال ، رغم كل هذا المدى الزمني الطويل على تلك المعاهدات، حيث لم تستطيع أن تُطبع علاقاتها مع شعوب هذه الدول ..

و أن فنان عربي ، مصري ، أخطأ و نشر صورة له مع لاعب كرة قدم أسرائيلي .. ماذا كانت النتيجة ؟؟ أن تم إيقاع أقصى العقوبات الشعبية به ، و تم مقاطعته و تم فصله من نقابة الفنانين و مقاطعته في شتى وسائل الأعلام المصرية ..

أن بقاء أسرائيل في المنطقة مرهون بتحقيقها للتطبيع الشعبي و هذا لن تتحصل عليه ألا بعد أن تتسم بالواقعية المطلوبة " حيث مربط الفرس " ، الأنسحاب و تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة .. و أن تسمح بالعودة و أن تفكك المستوطنات فيتم القبول بها فتدخل برضى الى داخل الوجدان العربي ، و تنتهي أشكالياتها الى الأبد .. و ليس على أي شروط أخرى . .

( 4 )

ما تقوم به أسرائيل اليوم يشبه قفزة الوشق في الهواء ، فتعتقد أنها حققت صيداً ثميناً أو أنتصاراً نهائياً حين تَعقِد أتفاقات رسمية مع الدول العربية .. و تلك قفزة لا تقدم و لا تؤخر ، ولا تبدل من حقيقة الصراع و لبه و هو القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو الأنقاص .

خلاف ذلك فالقضية باقية و حية في عُهدة الضمير العربي و ليست في عُهدة أي إطارات أُخرى . و لتعلم " إسرائيل " أن الأستناد الى القوة لن يحميها الى الأبد ..

" تلك أيام نداولها بين الناس " .. ذلك و في لحظة ما تتبدل الموازين و تختل المعادلات الدولية و الأقليمية ، و يتنبه العرب الى حقيقة وجودهم و مصالحهم .. فينقلب السحر على الساحر .. ،و تندم " إسرائيل " حينها ، و يكون وقت الندم قد فات.

و بعد . كما أن قفزة " الوشق " غير المستأنس الوحشي لن تحوله الى طير ، فأن القفز على الواقع ، حالة مؤقتة ، فالواقع يفرض نفسه .. ولو بعد حين . " فما طار طير و أرتفع إلا كما طار وقع " ..

أن دوام الحال محال .. خصوصاً مع أمةً مثل أمة العرب تمتلك " لقاح " فعال ضد الفناء أو النسيان و لنا في التاريخ دروس وعِبر .

و الله و الوطن من وراء القصد ...