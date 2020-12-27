فيديو | نتنياهو يعرض خريطة تظهر الصحراء منفصلة عن المغرب

وطن: عرض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خريطة للشرق الأوسط وقارة أفريقيا، تظهر الصحراء كمنطقة منفصلة عن المغرب.

نتنياهو وفي فيديو تحدث فيه عن تفاصيل مكالمة أجراها مع الملك محمد السادس، أشار إلى الخريطة، محتفيا بالرحلات المباشرة بين الجانبين.

وأظهرت الخريطة أن الصحراء منفصلة عن المغرب، رغم أن تطبيع الأخيرة مع الاحتلال جاء مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب عليها.

وقال نتنياهو في الفيديو: "هذه هي البداية لصداقة رائعة مع المغرب"، كما ظهر علم الأخيرة إلى جانب علم الاحتلال في الفيديو.

وكشف نتنياهو أن وفدا مغربيا رسميا سيصل إلى دولة الاحتلال، الأحد، ضمن خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف نتنياهو أن من بين الأمور التي سيناقشها الوفد المغربي "افتتاح المكاتب الدبلوماسية، وحركة الطيران المباشر بين الجانبين"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقال ناشطون إنه من المستبعد ألّا يتم التدقيق في الخريطة التي عرضها نتنياهو، مشيرين إلى أن رئيس وزراء الاحتلال قد يكون متقصدا لاستفزاز المغرب، رغم التطبيع بينهما.

يشار إلى أن مملكة المغرب أصبحت رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

إلا أن الرباط تزعم أن اتفاقها مع الاحتلال ليس تطبيعا، وإنما استئنافا للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وتم تجميدها في 2002.



(عربي 21)