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الاحتلال يُحول الأسير طارق سمحان للاعتقال الإداري

27.12.2020 02:12 PM
الاحتلال يُحول الأسير طارق سمحان للاعتقال الإداري

وطن: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير طارق سمحان (35 عامًا) من مدينة نابلس، للاعتقال الإداري.

ونقل مكتب "إعلام الأسرى" عن شقيق الأسير سمحان قوله:" أبلغنا المحامي بأن الاحتلال حوّل شقيقي الأسير طارق للاعتقال الإداري دون معرفة المدة"، علمًا أنه يقبع في سجن "آيالون" بالحجر الصحي.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير سمحان بتاريخ 22/12/2020، ومدد توقيفه 72 ساعة، تمهيدًا لتحويله للاعتقال الإداري، وانتهت المدة الخميس الماضي، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال 13 عامًا.

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