حماس : لا نستعجل الحرب وسنفاجئ الاحتلال

وطن: قالت حركة حماس، الأحد، إنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إذا فكر "العدو" من الاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني، فسوف يفاجأ بما لم يتوقع، وسيعود مهزومًا.

وأكدت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 - 2009، على أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، كما جاء في نص البيان.

وشددت على أن الإفراج عن الأسرى سيظل هدفًا مقدسًا، ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم.

وقالت "سيظل التطبيع وصمة عارٍ تلاحق كل أولئك الذين راهنوا بكرامتهم على العدو الصهيوني، ففتحوا له أبواب دولهم، في الوقت الذي ما زال المحتل يواصل القتل والتدمير والتهويد والاستيطان في فلسطين"