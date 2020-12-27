الصحة: تسجيل 28 حالة وفاة و1506 اصابات جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 4، بيت لحم 1، نابلس 1، الخليل 5، رام الله 3، جنين 4"، قطاع غزة 10 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (69)، بيت لحم (65)، طوباس (26)، قلقيلية (23)، نابلس (99)، الخليل (106)، أريحا (10)، رام الله (130)، ضواحي القدس (25)، جنين (61)، سلفيت (21)"، قطاع غزة (554)، مدينة القدس (317).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (78)، بيت لحم (180)، طوباس (19)، قلقيلية (86)، نابلس (195)، الخليل (175)، أريحا (29)، رام الله (88)، جنين (194)، سلفيت (55)"، قطاع غزة (160)، مدينة القدس (234).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 112 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.