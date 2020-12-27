ميسي عن أسلوب غوارديولا التدريبي: "ساحر لا مثيل له"

وطن: أشاد نجم كرة القدم الأرجنتيني، مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، بمدربه السابق بيب غوارديولا، الذي عمل تحت قيادته في النادي الكاتالوني ما بين 2008 و2012، ووصفه بأنه متميز في مجال التدريب.

يتوقع أن تعزز التصريحات التكهنات التي تحدثت عن إمكانية انضمام ميسي إلى فريق غوارديولا في الموسم المقبل.

وكان ميسي أحد أهم أعمدة تشكيلة برشلونة تحت قيادة غوارديولا، والتي حصدت 14 لقباً كبيراً خلال هذا الفترة، وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال ميسي إلى السيتي، بعد تمديد عقد المدرب الإسباني مع النادي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، وقد سبق وحاول الرحيل قبل بداية هذا الموسم، لكنه قرر الانتظار حتى نهاية التعاقد.

ونقلت قناة تلفزيونية إسبانية عن ميسي قوله: "بيب صاحب أسلوب ساحر ومتميز لا مثيل له في التدريب، يقدم لك الصورة واضحة، صورة تتضمن كيفية الإعداد للمباريات دفاعياً وهجومياً مقدماً قبل انطلاق المواجهة".

وأضاف: "حالفني الحظ بالعمل تحت قيادته، وتحت قيادة لويس إنريكي، لأنهما أفضل مدربين، وساعداني في التطور بدنياً وذهنياً، كما تعلمت منهما الحنكة الفنية".