مصطفى البرغوثي: قرار الاحتلال تطعيم السجانين و عدم تطعيم الأسرى إمعان في العنصرية

وطن: وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار مايسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي بتطعيم السجانين في السجون الاسرائيلية وعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين أنه إمعان في العنصرية من حكومة الاحتلال التي لا تقيم وزنا لحقوق الإنسان.

ووصف البرغوثي اعتداء قوات الاحتلال ليلة أمس على مجمع فلسطين الطبي في قلب رام الله بالهمجي والذي عرض حياة المرضى الأبرياء للخطر.

وقال البرغوثي: لن ترتدع حكومة الاحتلال الا برفع سلاح المقاطعة والعقوبات في وجهها ولكن ما يجري يمثل رسالة للمطبعين أن التطبيع لا يزيد حكام اسرائيل الا عنجهية وعنصرية.