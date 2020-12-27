أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل أسيران من بلدتي اليامون والعرقة غرب جنين، اليوم الأحد، أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كمال عمر إبراهيم يحيى (32 عاما) من قرية العرقة دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 28 عاما ومعتقل منذ العام 2006.

وأشار سمور، إلى أن والدة الأسير يحيى قد توفيت العام الماضي، دون أن يودعها.

كما أنهى الأسير نور الدين زياد أبو الهيجاء من بلدة اليامون عامه التاسع عشر داخل سجون الاحتلال، حيث تبقى له من مدة حكمه 6 أشهر، وهو معتقل منذ العام 2001، ويقبع في سجن شطة.