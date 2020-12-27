إصابة الأسير أحمد مناصرة بفيروس "كورونا"

وطن: أفادت عائلة الأسير أحمد مناصرة، اليوم الأحد، بإصابة نجلهم أحمد مناصرة (18 عاما) بفيروس "كورونا".

واعتقل الأسير مناصرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكان في حينه يبلغ من العمر (12 عاماً)، بعد ان أطلق جنود الاحتلال النار عليه وابن عمه حسن الذي استشهد، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً.

يذكر أن 140 أسيرًا قد أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بداية شهر نيسان/ أبريل المنصرم، بينهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم، علمًا أن غالبية الإصابات سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.