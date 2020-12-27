بنك القاهرة عمان يدعم الجمعية المسيحية الوطنية في القدس بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد

وطن: قدم بنك القاهرة عمان، دعماً إلى الجمعية المسيحية الوطنية في القدس، والذي تمثل في معونات وطرود غذائية استفاد منها 35 عائلة مقدسية، بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء التبرع كمساهمة من البنك في دعم أهداف الجمعية المسيحية الوطنية في القدس، والتي تتمثل في مساعدات العائلات المحتاجة قبل أعياد الميلاد، وتأتي مبادرة البنك، في إطار حرصه على دعم المؤسسات والهيئات الأهلية والمسؤولية الاجتماعية في مدينة القدس، من خلال توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المحلي.

والجمعية المسيحية الوطنية، مؤسسة فلسطينية تنشط في مدينة القدس، وتقدم مساعداتها للعائلات المحتاجة في أطار دعم وتوفير حياة كريمة لهذه العائلات.

ويولي بنك القاهرة عمان اهتماماً خاصاً بالمسؤولية الاجتماعية ودعم مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الأهلية، لتمكينها من النهوض والتطور وتقديم خدماتها على أكمل وجه، وتعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءا رئيسا من خطة البنك الاستراتيجية لتحقيق أكبر فائدة لمختلف القطاعات المجتمعية.