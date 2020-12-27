وزيرة الصحة: ذروة المرحلة الحالية من الجائحة ستكون خلال الشهرين القادمين وإجراءات الحكومة ضبطت الوضع الوبائي

وطن: قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة كانت متوقعة وتم التحذير منها ومدى خطورتها منذ شهر سبتمبر الماضي وستبلغُ ذروتها خلال الشهرين القادمين حتى نهاية شباط/فبراير القادم.

وأكدت وزيرة الصحة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاحد، جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي، حيث تم وضع خطة لافتتاح أقسام جديدة في المشافي وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى كورونا في مشفى الهلال الأحمر في نابلس، وذلك بسعة 70 سريراً منها 20 للعناية المكثفة، بالإضافة إلى تدريب القطاع الطبي .

وقالت الوزيرة الكيلة إن الإجراءات الحكومية الأخيرة عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، مضيفة أن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، وخاصة في المحافظات الأربع التي تم فيها فرض الإغلاق بشكل كامل.

وتابعت أن اللجنة الوطنية لشراء لقاح كورونا ستجتمع اليوم، للبحث في الإسراع بالحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لشراء اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة أن فلسطين تسعى للحصول على اللقاح في ظل التنافس العالمي عليه، مشيرة إلى أنه تم التوقيع مع الشركات الأربع التي أوصت بها الصـحة العالمية وأن جوابها على المراسلات سيصل مع بداية العام.