الصحة بغزة: تسجيل 10 وفيات و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و554 إصابة وتعافي 160 آخرين.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا "إجراء 1855 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 160 آخرين، و10 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس".

وتابعت: "إجمالي تراكمي للمصابين 38137 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 10961 حالة، إجمالي المتعافين 26843 حالة، إجمالي الوفيات 333 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 345حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة".