"كورونا" عالميا: نحو مليون و765 ألف وفاة و80 مليونا و720 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ نحو مليون و765 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 80 مليونا و720 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد على 56 مليونا و911 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، 451 ألف و472 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,111 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,408 وفيات)، والمكسيك (665 وفاة)، وروسيا (567 وفاة)، والبرازيل (300 وفاة)، والهند (280 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (160,604 إصابات)، وبريطانيا (34,693 إصابة)، وروسيا (29,258 إصابة)، والهند (18,574 إصابة)، والبرازيل (17,246 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (339,921 وفاة)، والبرازيل (190,815 وفاة)، والهند (147,659 وفاة)، والمكسيك (122,026 وفاة)، وإيطاليا (71,620 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,433,847 إصابة)، والهند (10,188,392 إصابة)، والبرازيل (7,465,806 إصابات)، وروسيا (3,021,964 إصابة)، وفرنسا (2,550,864 إصابة).