قوات الاحتلال تقتحم مخيمي الجلزون وقدورة واندلاع مواجهات

وطن: اقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد، عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد شهود أن اليات الاحتلال شرعت باقتحامات مبكرة من فجر اليوم في عدة بلدات وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، تخللها مواجهات على طريق نابلس رام الله المحاذي لمعسكر بيت ايل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، مخيم قدورة وشرعت بمداهمة منازل واعتقلت الشاب فادي الشوامرة والشاب حمادة نخله، بعد تفتيش منزليهما وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

واعتدى مستوطنون ومتدينون "حريديم"، ليلا على المقدسيين بالقرب من شارع رقم واحد بالشيخ جراح بالقدس المحتلة، الفاصل بين غربي المدينة وشرقها.

ورشق عدد من المستوطنين، ليلا سيارات المواطنين المارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله، بالحجارة.

يتبع..