أجواء باردة ورياح شرقية

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .