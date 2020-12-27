حفل صاخب في مقام النبي موسى واشتية يقرر تشكيل لجنة تحقيق

رام الله-وطن: قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة.

وأثارت فيديوهات لحفل صاخب، أقيم الليلة في مقام النبي موسى، موجة من الاستنكارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حفل صاخب جرى مساء اليوم في مقام النبي موسى شرق القدس المحتلة.

وظهر في فيديو متداول، قيام شبان بالرقص على أنغام موسيقى غربية صاخبة، دون أن يظهروا أي احترام للمكانة التي يحظى بها المقام، قبل أن يتدخل شبان فلسطينيين ويقوموا بفض الحفل وطرد المشاكرين فيها.

ونقل الشبان الذي فضّوا الحفل، عن المشاكرين قولهم إنهم حصلوا على موافقة وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحفل، وإن حارس المقام سمح لهم بالدخول ونصب أجهزة مكبرة للصوت.

وعلق الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على ما جرى في مقام النبي موسى هذه الليلة قائلا: "أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس".

وأضاف الهباش في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "ولا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أيًا كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاءً رادعًا يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأن المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين".