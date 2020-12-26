إيران: ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج إلى 10 أشخاص

وطن: قال التلفزيون الإيراني إن عشرة متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للثلوج، كما فقد طاقم سفينة مؤلف من 7 أفراد بعد عواصف في الخليج.

وأضاف التلفزيون أن مصير عدد من المتسلقين لا يزال مجهولا منذ الإعلان عن وفاة متسلقين اثنين يوم الجمعة، وأن عدد المفقودين زاد مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها.

ونقل التلفزيون عن مهدي فاليبور رئيس عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الإيراني قوله إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في المنطقة الجبلية وتوفي واحد في المستشفى بعد إنقاذه.

المصدر: (رويترز)