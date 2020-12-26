المحكمة الأوروبية تؤيد الحق في مقاطعة "إسرائيل".. ومصطفى البرغوثي لـوطن: القرار انتصار كبير لحركة المقاطعة

رام الله-وطن: رحّب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يؤيّد حق المواطنين الأوروبيين في مقاطعة "إسرائيل".

وقال البرغوثي لـوطن إن هذا القرار انتصار كبير لحركة المقاطعة BDS، باعتبارها أهم الأسلحة التي يمتلكها الفلسطينيون للتصدي للاحتلال، ولعمليات التطبيع العربية الجارية والمشينة.

ووصف البرغوثي قرار المحكمة الأوروبية، بأنه "ملهم" خصوصاً وأنها المرجعية القضائية الأولى في أوروبا، وبعتبر ملزماً، وبإمكان أي مناضل في حركة المقاطعة يتعرّض لمضايقات في الدول الأوروبية أن يلجأ للمحكمة الأوروبية لإلغاء أي قرارات تتخذ ضده.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإجماع، بأن الإدانة الجنائية الفرنسية في 2015، لناشطين دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعتبر البرغوثي ذلك القرار، بأنه يرسّخ دور "المقاطعة" باعتبارها مسألة حرية ورأي وتعبير، وتكرّس أسمى ما صنعه النضال في جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري.