وفد مغربي رسمي يزور دولة الاحتلال غداً

وطن: يصل وفد رسمي من وزارة الخارجيّة المغربيّة، غدًا، الأحد، إلى دولة الاحتلال، لبحث إعادة تطبيع العلاقات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت.

ومن المقرّر أن يبدأ الوفد المغربي التحضيرات لإعادة فتح مكتب التمثيل الدبلوماسي المغربي في تل أبيب، الذي أغلق بعد الانتفاضة الثانيّة، مع ذلك، لا يزال المغرب يدفع استئجار المكتب.

والجمعة، أجرى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مباحثات هاتفيّة مع الملك المغربي، محمّد السادس، بعد أيّام من توقيع اتفاقيّات لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة.

ودعا نتنياهو محمّد السادس إلى زيارة دولة الاحتلال.

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقيات تطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان.