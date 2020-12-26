كتبت: هبة عودة

لم تقتصر معاناة الشعب الفلسطيني على مصادرة الأرض، والبيت، والهوية بل تعددت إلى خطف ما تبقى من حياة، إذا كان هناك حياة للفلسطينيين فعلاً!

فحديثي عن رحلة الموت في القفص لم يعد مقالاً فحسب، بقدر الحاجة الماسة إلى الوعي من قبل شعبنا المتمثلة بوزارة العمل الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والتوجه نحو القوانيين الدولية.

ويتجاوز عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي المستعمرات 133 ألف عامل، بحسب أحدث بيانات الإحصاء الفلسطيني، جميعهم يتحركون ضمن رهن الإشارة، ففي بداية نسمات الصباح ينطلقون العمال من بيوتهم مودعين أمهاتهم ، وزوجاتهم، وأبنائهم لا يعلمون ما مصيرهم أنها رحلة الموت حقا!

وعلى بوابات الاحتلال الإسرائيلي، وعبر الحواجز المترامية في كل مكان من هنا تبدأ الرحلة بكل تفاصيلها، و مخاطرها التي تبدأ بالمعاملة السيئة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي التي تتمثل بضرب العمال، وتعنيفهم لفظياً، وجسدياً، وتجريدهم من ملابسهم في حالة التفتيش، وجعلهم ينتظرون ساعات طويلة جداً وخصوصاً في فصل الشتاء البارد، وإذا ما تم تجاوز هذه الأمر فإنه يتم استغلالهم من قبل الشركات الإسرائيلية بدفع أجور متدنية جداً للعمال الفلسطينيين، واعتماد هذه الشركات إلى عدم توفير وسائل الوقاية والأمان خلال العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية، وإصرارها أيضاً إلى عدم توفير التأمين الصحي لكل عامل فلسطيني وتوفير العلاج لهم في حال إصابتهم اثناء عملهم، ويبقى السؤال هنا من الذي يجهل بحقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت ما تسمى ظاهرة المستعربين الذين يترصدون للعمال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية ويقومون بتصفيتهم بدم بارد كما حصل مع الشهيد عبد الرحيم عبيات أثناء عمله بمستوطنة "جيلو" بالقرب من القدس المحتلة، والمخاطر التي تلتف حول العمال الفلسطينيين كثرة وكأنه لا يكفي ما ذكرته سابقاً ليزداد الخوف منهم وعليهم بسبب ما ظهر مؤخراً بما يعرف بفايروس كورونا.

وكما يقال: "لقمة مغمسة بالدم" إلّا أن بقاء هذا الحال محال فكما قال الشاعر:

سأحمل روحي على راحتي * * وألقي بها في مهاوي الردى

فإمّا حياة تسرّ الصديق * * * وإمّا مماتٌ يغيظ العدى