ترامب: انتخابات أفغانستان كانت أكثر أمنا مما لدينا!

وطن: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا جديدا على المؤسسات الفدرالية التي لم تدعم ادعاءاته بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووجه الرئيس المنتهية ولايته في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم السبت انتقادات حادة إلى زملائه في الحزب الجمهوري وعلى وجه الخصوص زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وكتب: "لو زور وسرق مرشح رئاسي ديمقراطي الانتخابات مع وجود أدلة على ذلك على مستوى غير مسبوق من قبل، لرأى السيناتورات الديمقراطيون في ذلك عمل حرب وخاضوا صراعا حتى الموت. ميتش والجمهوريون لا يفعلون أي شيء ويريدون السماح لذلك بأن يمر. ليس هناك صراع".

وحمل ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) المسؤولية عن عدم فعل أي شيء إزاء التزوير المزعوم في الانتخابات، مضيفا: "عليهم أن يخجلوا من أنفسهم. التاريخ سيتذكر ذلك. لا تستسلموا أبدا! سنرى الجميع في واشنطن في السادس من يناير!" (في إشارة إلى تجمع ينوي ترامب إقامته في العاصمة في ذلك اليوم).

كما شن ترامب هجوما على المحكمة العليا التي أسقطت الدعاوى المطالبة بمراجعة نتائج التصويت، مشددا على أن المحكمة كانت "غير مؤهلة وضعيفة إطلاقا" وترفض النظر إلى "أدلة دامغة".

وتابع "إذا كانت لدينا انتخابات فاسدة فلا توجد لدينا دولة!".

وتابع: "قال لي رجل عسكري شاب يعمل في أفغانستان إن الانتخابات في أفغانستان كانت أكثر أمنا ونظمت بشكل أفضل بكثير من انتخابات الولايات المتحدة عام 2020. كانت انتخاباتها مع ملايين بطاقات الاقتراع الفاسدة التي أرسلت عبر البريد انتخابات في دولة من العالم الثالث".

ووصف ترامب الفائز بالانتخابات بايدن بأنه "رئيس مزور".

ووضع "تويتر" علامات تحذيرية على تغريدات ترامب الجديدة تشير إلى احتوائها على ادعاءات متنازع عليها.