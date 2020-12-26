الجزائر: تسجل أقل حصيلة وفيات منذ أكثر من شهرين

وطن: أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجيل 416 إصابة و6 وفيات بكورونا في الـ24 ساعة المنصرمة، وهي أقل حصيلة وفيات منذ 17 أكتوبر الماضي.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857، والوفيات إلى 2722 في عموم الجزائر.

وجدد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، التأكيد، اليوم السبت، بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون متوفرا في شهر يناير 2021.

وسبق، خلال الأسابيع الأخيرة، الإعلان عن موعد وصول اللقاح إلى الجزائر المحدد بحلول شهر يناير من قبل العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء الطبيين.

المصدر: (RT)